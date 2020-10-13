«Великий отец»: Александра Захарова поделилась архивными семейными снимками

Марку Захарову в этом году могло бы исполниться 87 лет.

13 октября выдающемуся режиссеру Марку Захарову исполнилось бы 87 лет. В этот день его единственная дочь — Александра поделилась редкими снимками. Не так давно она создала страницу в Instagram, где и публикует архивные фото.

«13 октября 1933 года родился мой Великий Отец. Мои родители прожили вместе более 60 лет», — написала Захарова.

Александра родилась в семье режиссера и актрисы Нины Лапшиновой. После школы также решила связать свою жизнь с искусством. Всю свою жизнь она посвятила службе в «Ленкоме».

Ранее память режиссера почтил актер Дмитрий Певцов. С ним он проработал почти 28 лет. Напомним, что Марк Захаров ушел из жизни в сентябре 2019 года.