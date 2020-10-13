В Большом театре рассказали, на какие постановки в октябре молодежь может попасть со скидкой

Большой театр напоминает, что вот уже несколько лет в нем успешно действует программа «Большой — молодым». Благодаря ей, россияне в возрасте от 16 до 25 лет могут покупать билеты на спектакли по сниженной цене. Мало того, сотрудники театра решили, что теперь квота для молодежи на самые востребованные постановки будет выделяться регулярно.

На своей странице в Instagram труппа объявила, на какие ближайшие спектакли молодые зрители смогут приобрести специальный билет:

17 и 18 октября — балет «Дон Кихот»;

19 октября — концерт «П.И. Чайковский. Романсы и письма»;

21-23 октября — опера «Манон Леско»;

24 и 25 октября — балет «Герой нашего времени»;

27 и 28 октября — балет «Иван Грозный»;

28-31 октября и 1 ноября — опера «Богема»;

30, 31 октября и 1 ноября — балет «Дочь фараона».

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Отметим, что сниженная цена может составлять 300-1000 рублей на Новой сцене театра или 2000 рублей на Исторической, но это все равно значительно дешевле, чем стоимость билета для взрослого зрителя. Чтобы купить такую проходку, молодой человек должен предъявить паспорт. Передать свое место другу нельзя, так как оно будет именное — на показ тоже нужно прийти с паспортом. Купить билет можно только на себя. Если необходимо приобрести два билета рядом, понадобится паспорт второго человека или копия документа.