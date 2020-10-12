Нетребко, Эйвазов, Семенчук: Мариинский театр собрал звездный состав оперы «Дон Карлос»

29 октября и 1 ноября Мариинский театр представит зрителям оперу Джузеппе Верди «Дон Карлос» со звездным составом исполнителей. На сцену выйдут Анны Нетребко, Юсиф Эйвазов, Екатерина Семенчук, Ильдар Абдразаков и Михаил Петренко. Каждый из этих выдающихся артистов уже пел в данной опере, но именно Мариинка впервые соберет их вместе на одной сцене.

Сообщается, что в этом году Нетребко дебютировала в роли Елизаветы Валуа, а Абдразаков уже признан одним из лучших интерпретаторов роли испанского короля Филиппа. Семенчук в роли принцессы Эболи также неоднократно рукоплескали многие концертные залы Европы. Ну а Петренко в этот раз сменит образ монарха на роль главы инквизиции.

больше по теме В Мариинском театре сыграют концерт памяти Дмитрия Хворостовского Друзья умершего оперного певца почтят его память известными ариями.

В 2012 году постановку оперы Верди для Мариинского театра осуществила команда итальянских специалистов. Они отдали предпочтение минимализму в декорациях, но благородной роскоши в костюмах. В результате спектакль получился в мрачных тонах, и хорошо передал дух Испании XVI века.

Билеты в продажу пока не поступили.