Молочников признался, что считал МХТ при Табакове совершенным театром

28-летний режиссер Александр Молочников, чей потенциал отмечал еще Олег Табаков, рассказал, как он ушел из МХТ имени Чехова после смерти мэтра. В свежем интервью постановщик отметил, что его уход был логичным шагом. Журналист спросил, было ли это «хлопанье дверью» или же молодого артиста «выдавили» из коллектива.

Молочников вспомнил, что после смерти Табакова он приступил к созданию спектакля «Чайка». Репетиции шли нормально, хотя постановка несколько не вписывалась в план, так как была придумана во второй половине театрального сезона, и денег на нее уже не хватало. Артисты начали работу над ней, скорее, чтобы не думать о перемене власти и прочих пертурбациях.

Но потом к команде заявился новый худрук Сергей Женовач и сказал, что этого спектакля нет в том плане, который был ему передан, и что он вообще не понимает, почему актер Молочников что-то ставит. По мнению Александра, его просто «обнулили». Однако молодой режиссер даже благодарен новому руководителю МХТ за свое отстранение.

«Я реально благодарен, мне по природе моей вообще не нравится сидеть в одном месте долго, — цитирует Молочникова издание «Собеседник». — Просто МХТ был настолько прекрасным местом при Олеге Павловиче! Это был настолько совершенный для меня лично театр».

По словам режиссера, он был счастлив в старом МХТ, потому что тот казался ему бурлящим, международным местом, где постоянно шло обновление, делались творческие лаборатории, приезжали заграничные гости, и в столовой все время можно было встретить каких-нибудь звезд. Молодой человек ценил это ощущение эпицентра мировой «движухи».

«Приверженцы высоколобого искусства сейчас скажут: «Нелепо ценить театр за то, что там в буфете звезды, малыш». Ну да, окей. Наверное, глупо. Но, например, Голливуд потому и хорош, что каждый туда входящий сразу понимает, что он в мировом центре кинематографа», — рассуждает Молочников.

Режиссер отметил, что после изменений, внесенных Министерством культуры, МХТ уже не будет так бурлить, как раньше. Но сам Александр не стремиться критиковать чью-либо работу.