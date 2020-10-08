В Мариинском театре сыграют концерт памяти Дмитрия Хворостовского

26 октября в 19 часов в Мариинском театре (на второй сцене, по адресу Декабристов, 34) состоится памятный концерт народного артиста России Дмитрия Хворостовского. На сцене выступят друзья знаменитого оперного певца: Хибла Герзмава, Екатерина Семенчук, Ильдар Абдразаков, а также молодые солисты театра. Под аккомпанемент симфонического оркестра они исполнят арии из русской и европейской оперной классики. Билеты на концерт поступят в продажу в ближайшее время.

Известно, что Хворостовский и худрук Мариинки Валерий Гергиев дружили и сотрудничали долгие годы.

«Дмитрий был настоящим профессионалом, поэтому все его выступления, все записи были великолепны. По-другому он не умел», — вспоминает товарища руководитель театра.

Напомним, Дмитрий Хворостовский умер в ноябре 2017 года в Лондоне. В последние годы жизни талантливый артист боролся с раком мозга.