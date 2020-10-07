Александринский театр представил психологический спектакль о французской куртизанке

8 и 9 октября в Петербурге состоится премьера постановки по роману Эмиля Золя «Нана».

В Александринском театре Санкт-Петербурга премьера: 8 и 9 октября на Новой сцене состоятся первые показы спектакля «Нана» по мотивам одноименного романа Эмиля Золя.

Эта история о парижской куртизанке по имени Нана. Любовники бросали к ее ногам свои состояния, репутации и даже жизни. Совершив блистательную карьеру на поприще любви, женщина заражается оспой и умирает в номере отеля, покинутая всеми своими мужчинами.

Однако режиссер Андрий Жолдак не следует четко букве романа. Для него литературная основа становится лишь отправной точкой для театральных фантазий и провокаций, целью которых является проникновение в глубину человеческой психики. Постановщик полностью воссоздал на сцене свое видение, выступив также сценаристом, художником и автором световой композиции спектакля.

больше по теме Большой театр отменил четыре спектакля из-за коронавируса Зрителям вернут деньги за билеты.

Роль Наны играет 28-летняя актриса Анна Блинова. Судя по фотосету с репетиций, часть постановки девушке придется провести на сцене в нижнем белье.