Большой театр отменил четыре спектакля из-за коронавируса

Большой театр сообщил, что отменил все спектакли, которые должны были быть показаны на его Камерной сцене в октябре. Такая мера принята в рамках выполнения указа мэра Москвы, касающегося дополнительных мер по предотвращению распространения коронавируса.

Таким образом отменены постановки:

«Турок в Италии» — 8, 9 и 10 октября; «Сервилия» — 16, 17 и 18 октября; «Сорочинская ярмарка» — 22, 23, 24 и 25 октября; и «Нос» — 28 октября.

Сотрудники театра сообщают, что деньги за купленные на эти спектакли билеты будут возвращены зрителям. Если покупка произошла с помощью банковской карты, то сумма вернется на счет автоматически, не позднее, чем через десять дней после даты отмененного представления.

Если же зритель купил билет за наличные, то он может вернуть его в кассы административного здания театра. Но не позднее десяти дней после даты отмененного спектакля и при использовании защитных масок и перчаток.