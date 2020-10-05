«Сатирикон» представит премьеру спектакля про школу, отложенного из-за карантина

Театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина возродил сорванный из-за пандемии спектакль «Дорогая Елена Сергеевна». Его должны были поставить еще весной этого года, однако у проекта был только один показ — онлайн-трансляция в Деть театра в марте.

Тогда спектакль посмотрели 12 тысяч зрителей. Теперь же — 8 и 9 октября — актеры готовы представить «живую» премьеру. Для этого им пришлось сильно постараться, ведь разрыв в полгода оказался очень большим.

Сюжет постановки крутиться вокруг учительницы и группы трудных подростков, живущий во времена упадка советского периода.

«Я чувствую, что порядочный человек в наши дни — редкое явление, можно сказать, ископаемое, — говорит исполнительница главной роли Наталия Вдовина. — Может быть, наступит время, когда мы будем читать о подобных людях только в книгах. Елена Сергеевна — это архетип идеального человека, и люди в нем нуждаются, чтобы не утонуть совсем, особенно, при смене эпох…»

Худрук «Сатирикона» Константин Райкин отметил, что данный спектакль поразил его еще на этапе первых репетиций. Саму пьесу, написанную Людмилой Разумовской, он назвал болевой и очень серьезной. По мнению режиссера, острота поднимаемых в ней вопросов за 40 лет только увеличилась.