«Была явная диверсия»: Чурикова прокомментировала слухи об алкоголизме Захаровой

Актриса Инна Чурикова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что ее коллегу по театру «Ленком» Александру Захарову подставили, обвинив несколько месяцев назад в пьянстве.

«Она ни грамма не пьет. Это была явная диверсия, глупости. Это кто-то из людей, относящихся к Саше, запустил слухи. А почему такие сплетни пишут журналисты? Ну, должна же быть деликатность. Мы все страдаем, что Марка Анатольевича Захарова нет. Но как сильно дочь страдает. Она сейчас одна. С ней надо быть мягче, деликатнее, любезнее. Я этого не понимаю. Никакой деликатности у людей». Инна Чурикова

Как считает Чурикова, слухи об алкоголизме Захаровой запустил близкий человек, который не любит ее. «Я не хочу, конечно, думать не о ком плохо, но факты говорят об обратном. Она тяжело переживала эту ситуацию. К сожалению, у нас люди верят в бред. Славу богу, что Сашу отстояли. Не дали сплетням пойти дальше», — заметила 76-летняя звезда.

Ранее в Сети активно гуляла информация о якобы спивающейся дочери покойного худрука «Ленкома» Марка Захарова Александре. При этом близкие к ней люди утверждали, что все это неправда и журналистские домыслы.