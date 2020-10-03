«Директор должен был достойнее объяснить»: Чурикова высказалась в отношении Варшавера

Как известно, все октябрьские спектакли в «Ленкоме» с актрисой были сняты из репертуара.

Актриса Инна Чурикова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснила, почему октябрьские спектакли с ее участием сняли из репертуара «Ленкома».

«Это действительно так. Но меня не сняли, а я сама так решила. Это мое решение. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Как только появится возможность и не будет риска — я выйду на сцену. Я не могу не работать. Я в Вахтанговском театре играю «Аудиенцию» в октябре. В силу того, что там спектакль, который не такой массовый. Там всего два человека задействованы. Это другая ситуация. У меня и силы, и желание есть. Но директор должен был достойнее объяснить. С другим отношением, чтобы люди не подумали, что меня выгнали. Выходит, что он просто не бережет нас». Инна Чурикова

Как добавила Инна Чурикова, она хочет работать и жить. «Скучаю по театру. Я люблю спектакли, которые играю», – заметила 76-летняя актриса.

Ранее директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что театр не имеет право рисковать народным достоянием. Именно поэтому на сцене легендарного театра в октябре зрители ее не увидят. При этом Чурикова, как известно, появится в постановке, несмотря на коронавирус, но не в родном «Ленкоме», а в театре имени Вахтангова.