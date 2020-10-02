«Либо удален, либо обезврежен»: Рыжаков рассказал, что будет в «Современнике» с недовольными

Как отметил художественный руководитель, очень плохо, когда актеры, собирающиеся уходить, угрожают и пытаются диктовать свои условия.

Художественный руководитель театра «Современник» Виктор Рыжаков на встрече с коллективом рассказал о планах на новый сезон. Кроме того, он намекнул, что будет с теми актерами, кто недоволен театральной политикой.

«Всякий, кто портит нам земной рай — жизнь в театре, должен быть либо удален, либо обезврежен. А мы сами должны заботиться о том, чтобы сносить в театр со всех сторон только хорошие, бодрящие, радостные чувства». Виктор Рыжаков

Как заметил Рыжаков, театр никогда не должен останавливаться на достигнутом. Просто начнется загнивание. По его словам, обновление театрального организма – процесс естественный. Рыжаков добавил, что не позволит актерам диктовать свои условия. Как он считает, такие угрозы просто безнравственны. Они плохо влияют на творческую атмосферу, сообщает «Комсомольская правда».

больше по теме Сергей Гармаш мог остаться в «Современнике» за миллион рублей Такую сумму ему никто не предложил.

Напомним, что несколько месяцев назад театр «Современник» со скандалом покинул Сергей Гармаш. Он заявил, что не согласен с театральной политикой нового худрука Виктора Рыжакова.