«Наконец-то, первые гастроли»: Екатерина Волкова поделилась расписанием спектаклей на октябрь

Звезда «Ворониных», 38-летняя актриса Екатерина Волкова, опубликовала в Instagram расписание спектаклей со своим участием на октябрь. Второй месяц осени получился у артистки невероятно насыщенным. Так и не скажешь, что в стране эпидемия.

«И, наконец-то, первые гастроли за такое долгое время, — похвасталась звезда. — На несколько дней летим на Дальний Восток, так как знаем, что там по нам соскучились больше всего. И летим не просто, а сразу с премьерой нового спектакля!»

Итак, где можно будет увидеть Волкову на сцене в ближайшие дни:

3 октября — «Подарок для тещи», Москва, Театриум на Серпуховке в 17:00;

3 октября — «Два мужа по цене одного», Москва, Театриум на Серпуховке в 20:00;

6 октября — премьера «Курица», Амурск;

7 октября — она же в Комсомольске-на-Амуре;

8 октября — она же в Ванино;

9 октября — «Теща с сюрпризом», Москва, Театриум на Серпуховке;

10 октября — «Чужих мужей не бывает», Москва, ДК имени Зуева;

16 октября — «Два мужа по цене одного», Москва, Театриум на Серпуховке;

18 октября — «Чужих мужей не бывает», Солнечногорск;

24 октября — «Ты будешь мой», Дубна;

26 октября — «Два мужа по цене одного», Москва, ДК «Меридиан»;

31 октября — «Подарок для тещи», Москва, Театриум на Серпуховке в 17:00;

31 октября — «Теща с сюрпризом!», Москва, Театриум на Серпуховке в 20:00.

Добавим, что один из подписчиков Волковой написал в комментариях, что половина этих постановок не состоится из-за коронавируса. Актриса ответила ему, что пока не отменили, и она ждет встречи со своими зрителями.