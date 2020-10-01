Агату Муцениеце в спектакле с Павлом Прилучным заменила Глафира Тарханова

Театральное сообщество «Арбат» напомнило зрителям, что спектакль «Авантюристы поневоле», в котором должны были вместе играть бывшие супруги Павел Прилучный и Агата Муцениеце, представят 1 октября в Театриуме на Серпуховке. Однако на афише вместо Агаты теперь красуется 36-летняя Глафира Тарханова. Именно она заменила партнершу Прилучного в данной постановке.

Напомним, после развода актеркой пары появилась информация о том, что Павел встречается со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. В прессе муссировались слухи о том, что новая возлюбленная выживает бывшую жену Прилучного из его жизни и карьеры, занимая место Муцениеце на съемках и на сцене. Многие думали, что и в «Авантюристах поневоле» она тоже появится, но постановщики выбрали другую актрису.

По официальной же версии, Агата перестала играть с Павлом, потому их рабочие графики сильно разнятся.

«Участие в спектакле со мной не обсуждалось, не обговаривалось, никакие документы не подписывались. Для меня эта новость была таким же неожиданным сюрпризом, как и для вас, — пояснила ситуацию Муцениеце своим поклонникам. — А вообще, очень грустно, что за моей спиной происходят такие дела, за меня решают, где мне работать».