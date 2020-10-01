«Нельзя рисковать здоровьем»: Варшавер объяснил отсутствие Чуриковой на сцене «Ленкома»

Как отметил директор театра, актриса находится в элегантном возрасте, а коронавирус никуда не ушел.

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер объяснил, почему народная артиста СССР, 76-летняя Инна Чурикова, не появится на сцене в октябрьских спектаклях культурного учреждения. Ранее стало известно, что из репертуара выпали все постановки, в которых она задействована.

«Нельзя рисковать здоровьем народного достояния». Марк Варшавер

Как отметил Варшавер, актриса в солидном возрасте. Кроме того, заболеваемость коронавирусом снова пошла на рост в столичном регионе. В таком состоянии рисковать здоровьем звезды никто не решается.

Любопытно, что Чурикова в октябре все-таки появится на сцене – только в Театре имени Вахтангова. Она сыграет в спектакле «Аудиенция». Причем в октябре его покажут сразу четыре раза, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что Инна Чурикова 5 октября будет отмечать свой очередной день рождения. Ей исполнится 77 лет. «Ленком» — ее родной театр, в котором она служит с далекого 1975 года.