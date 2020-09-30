«Просто Ромео и Джульетта какие-то!»: в Театре наций поставят спектакль о любви Горбачевых

10, 11, 14, 16 и 17 октября в московском Театре наций покажут премьеру спектакля «Горбачев». Это будет история супружеской четы Михаила и Раисы Горбачевых, состоящая из множества маленьких эпизодов. На сцене будет всего два человека — мужа и жену сыграют Евгений Миронов и Чулпан Хаматова.

«У нас нет задачи сделать двойников, добиться портретного сходства. Мы пытаемся понять способ их мышления, причину их поступков. Ведь подумать только: в Москве встретились тракторист из Ставрополя и девушка-отличница из Сибири. Просто Ромео и Джульетта какие-то!» — говорит Евгений Миронов.

Стоит отметить, что из спектакля практически полностью исключена политика. Она идет лишь фоном, демонстрирующим эпоху. А период с 1985 по 1991 годы, когда Горбачев был у власти, намеренно не показывается в постановке. Главное в этой истории — это чувства супружеской пары. Чувства, которые изменили ход истории.

Перед постановкой артисты тщательно изучали документы, мемуары и интервью, связанные с Горбачевым, и даже лично встречались с политиком. Какова роль Михаила Сергеевича в истории страны — эти рассуждения оставляются зрителям.