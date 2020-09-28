«Плевали смерти в лицо»: Смехов, Крючкова и Раппопорт сыграют в спектакле о блокадном Ленинграде

14 ноября в Театре музыкальной комедии в Санкт-Петербурге состоится необычная премьера. Это будет спектакль Руслана Кудашова под названием «Музы сопротивления: Хрупкий голос непреклонного города». Проект посвящен блокадному Ленинграду, текст написан на основе дневников актеров, писателей, поэтов и музыкантов, переживших эту страшную страницу отечественной истории.

«Про что спектакль и почему надо на него идти? А он про жизнь, ребята. Она была. И любовь была. И радость, — пишет в Facebook одна из организаторов, руководитель фестиваля балета Dance Open Екатерина Галанова. — Театры работали. Артисты Кировского давали оперу и балет, Музкомедии — оперетту с оркестром (часто по два спектакля в день). Концерты шли в Филармонии. По радио читали отрывки из «Илиады» и «Педагогическую поэму» Макаренко. Танцевали на краю окопов и на льду Дороги жизни. Плевали смерти в лицо. Артисты давали городу силы жить. В их воспоминаниях, дневниках и письмах — невероятная мощь. Пафоса там нет, но есть искренность, тепло и свет».

В спектакле занято множество известных актеров: Вениамин Смехов, Светлана Крючкова, Ксения Раппопорт, Максим Леонидов, Михаил Морозов и другие. Они покажут на сцене, как искусство поддерживало жизнь в блокадном Ленинграде. По словам Галановой, билеты на эту постановку стали активно раскупать сразу после объявления премьеры.