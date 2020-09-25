Сергей Безруков впервые за пять лет выйдет на сцену своего театра как актер

Популярного артиста можно будет увидеть в спектакле «Дядя Ваня» в декабре.

Худрук Московского губернского театра Сергей Безруков провел сбор труппы, изрядно волнуясь. В интервью 46-летний актер признался, что для него это было не открытие очередного сезона, а как будто открытие театра. Он сравнил артистов с зомби, которые рвались на сцену, но их не пускали из-за карантина.

Труппа Безрукова уже репетирует несколько пьес. 29 октября в губернском театре состоится премьера спектакля «Поэтическое кафе «Луч», в основу которого легла поэзия периода «оттепели». А 11 и 12 декабря зрителей ждет премьера «Дяди Вани», посвященная 160-летию Антона Чехова, в которой Безруков сыграет заглавную роль.

«В этом сезоне после перерыва я выйду на сцену как артист. Долгое время был только художественным руководителем и режиссером-постановщиком, почти пять лет не играл в новых спектаклях своего театра», — признался Сергей «Известиям».

Он понадеялся, что к премьере уже будет разрешено пускать в зал 100% зрителей. Но, даже если останется ограничение в 50-70%, худрук уже придумал, как рассадить людей, чтобы это соответствовало стилистике спектакля.