«И детектив, и мелодрама»: Богомолов переделал «Бесов» Достоевского под себя

Московский театр на Малой Бронной готовит премьеру спектакля «Бесы». Первые показы состоятся 21 и 22 октября в концертном зале «Барвиха Luxury Village».

Создатели четырехчасовой постановки отмечают, что это не сценическая версия романа Федора Достоевского, а диалог режиссера с классиком. Константин Богомолов как бы спорит с великим писателем, добавляя в его произведение собственные сюжеты. Текст книги стал для режиссера лишь основой для построения собственной драматургии, полученной из смеси жанров.

«Бесы» – это и детектив, и мелодрама. «Бесы» – это и реалии русской общественной жизни, остающиеся неизменными из века в век. «Бесы» – об исследовании границ и пределов. Об изношенности ценностей. О психическом кризисе цивилизации, кризисе человека и гуманизма», — говорит о своем творении сам Богомолов.

Добавим, что в спектакле задействованы актеры Никита Ефремов, Елена Морозова, Александр Яцко и другие.