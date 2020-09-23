Как театр работает изнутри: зрителям расскажут о профессии помощника режиссера

Студия МАМТ (просветительский проект Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко) решила рассказать зрителям о профессии помощника режиссера. Обычно театралов интересуют только сами спектакли и известные актеры, но без помощника не случится ни одно представление. Он следит за раскрытием занавеса, сменой декораций и световых положений, в общем — настоящий дирижер технических служб театра.

24 сентября в 20:00 на YouTube-канале студии пройдет Zoom-встреча профессиональных помощников режиссера. Эти специалисты не только расскажут о работе театра изнутри, но и продемонстрируют свои профессиональные навыки. МАМТ приготовил для них онлайн-забаву под названием «Игра в помрежа». Профи должны будут виртуально провести спектакль с технической точки зрения, а зрители увидят, какая это на самом деле трудная работа.

Помимо этого организаторы обещали рассказать о самых опасных, курьезных и невероятных случаях в практике помощников театральных режиссеров.