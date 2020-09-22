Екатерина Волкова из сериала «Воронины» пригласила поклонников на свои спектакли

Звезда сериала «Воронины», 38-летняя Екатерина Волкова пригласила своих поклонников на спектакли, в которых она задействована.

«Хоть сейчас и есть ограничения по зрительным местам — всего можно собирать половину зала. Зато наши встречи самые долгожданные! Счастлива буду увидеться с вами уже совсем скоро», — написала актриса в Instagram, опубликовав расписание своих ближайших постановок.

Отметим, что артистку можно увидеть в проектах нескольких московских театров:

24 сентября она сыграет в спектакле «Вредные привычки» в театре Надежды Бабкиной;

25 сентября — в постановке «Чужих мужей не бывает» в ДК имени Зуева;

27 сентября ее можно будет увидеть в Театриуме на Серпуховке, в спектакле «Два мужа по цене одного».

Добавим, что Екатерина является выпускницей Высшего театрального училища имени Щепкина. Кроме фильмов и сериалов, на ее счету более 20 театральных ролей.