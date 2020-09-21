«Гроб с Мироновым поставили на сцену»: Градова объяснила, почему ушла из Театра Сатиры

По словам актрисы, она потом уже не могла ходить и стучать каблуками.

Актриса Екатерина Градова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему в 1987 году ушла из Театра Сатиры. Это случилось практически сразу после смерти ее мужа актера Андрея Миронова.

«Когда Андрей умер, то его гроб поставили на сцену. При этом всех обычно, когда хоронили, ставили раньше в фойе. Ну и как потом мне было ходить по этой сцене? Стучать каблуками и говорить дурные слова. Не свои». Екатерина Градова

Как отметила актриса, через несколько лет у ее дочери Марии родился сын Андрей. «Потом родился маленький Андрюшенька и все на этом закончилось. Я была счастлива. А потом появился в моей семье приемный сын Алеша. Мы его взяли со вторым мужем из детского дома», — заявила актриса.

Напомним, что Екатерина Градова была замужем за Андреем Мироновым с 1971 по 1976 год. В 1991 году она вышла замуж за физика-ядерщика Игоря Тимофеева.