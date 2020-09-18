Билеты продаются хуже: Карпович не смогла полноценно заменить Муцениеце

Агата Муцениеце больше не играет в спектакле «Авантюристы поневоле». Ходят слухи, что постаралась новая пассия Павла Прилучного Мирослава Карпович. Она же теперь и заняла место Агаты в постановке. Но, как сообщает «Комсомольская правда», популярности пьесе это не принесло. Все-таки, на игру Муцениеце приходили посмотреть гораздо больше зрителей, а сейчас билеты продаются хуже.

Продюсер спектакля Виталий Гершинков уверяет, что Агату никто не убирал из постановки. К тому же, он отметил, то актрисе уже давно пора сменить личного помощника, чтобы не забывать о важных датах. Якобы календарь постановок Муцениеце отправляли, но она сама не явилась в театр. Впрочем, менеджер актрисы утверждает, что графиков она не получала. А Гершинков говорит, что Агата ловко вывернулась из ситуации просто потому что не знает, как теперь играть с частично обновившимся составом, при котором наговаривала всякого на Прилучного.

А тем временем Мирослава Карпович демонстрирует поклонникам кадры новых модных фотосессий, меняет имидж, превращаясь из брюнетки в блондинку, и работает в театре на месте Агаты.