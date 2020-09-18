Выходные с театром: какие спектакли покажут онлайн 19 и 20 сентября

Что посмотреть любителям театра на выходных 19-20 сентября, если нет особого желания выходить из дома?

19 числа проект «Большие гастроли» покажет спектакль «Три сестры» в исполнении артистов Мичуринского драматического театра. Трансляция видеозаписи постановки пройдет на YouTube-канале организации и во всех ее соцсетях в 19:00.

В тот же день Пермский театр оперы и балета в своей группе ВКонтакте покажет музыкальную постановку «Баядерка». Начало в 17:00.

А в 20:00 на YouTube-канале Театра имени Ленсовета можно будет посмотреть видеоверсию рассказа Александра Куприна «Без заглавия», в рамках проекта «Он. Она…»

20 сентября театр «Приют комедианта» покажет спектакль «Преступление и наказание», поставленный Константином Богомоловым и номинированный на «Золотую маску» в этом году. Прямая трансляция начнется в 19:00 на портале «Рамблер».