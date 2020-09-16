«Готовы играть перед любым залом»: Евгений Миронов поделился планами Театра Наций на 2020 год

Актер и худрук Театра наций Евгений Миронов дал большое интервью «Известиям», в котором рассказал о премьерах своей труппы в новом сезоне. 53-летний артист отметил, что этот год является юбилейным: исполняется 135 лет историческому зданию театра. Актеры собираются отпраздновать это событие ближе к Новому году. Миронов надеется, что к тому времени уже можно будет собирать полные залы без коронавирусных ограничений.

А пока у труппы вышли три премьеры: «Разбитый кувшин» с Ингеборгой Дапкунайте и Виталием Коваленко, «Страсти по Фоме» с Авангардом Леонтьевым (по повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели») и спектакль-фейерверк «Лекарь поневоле».

В октябре Театр наций представит постановку «Наше все… Циолковский», затем премьеру Алвиса Херманиса «Горбачев» и возобновит спектакль Талгата Баталова «Покорность», показанный зрителям всего два раза до карантина.

Далее будет проведен «Театр наций FEST» в Ноябрьске и Тобольске, выйдет премьера «Моими глазами», посвященная 75-летию Великой Победы, кинорежиссер Тимур Бекмамбетов поставит «Ходжу Насреддина», будут показаны спектакли «Живой труп», «Левша» и «На всякого мудреца довольно простоты» Константина Богомолова.

«Мы, артисты, настолько соскучились по работе, что готовы играть перед любым залом. На прошлой неделе были «Рассказы Шукшина», и мы все получили какое-то колоссальное удовольствие от самой возможности почувствовать отдачу зрительного зала», — поделился Миронов.