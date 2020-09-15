На Арбате открыли памятник Евгению Вахтангову

В этом году Театр имени Вахтангова в Москве проводит свой юбилейный, сотый сезон. Такую прекрасную дату артисты решили отметить установкой памятника Евгению Вахтангову (1883–1922). Монумент был торжественно открыт 14 сентября на Арбате. Чести представить изваяние публике удостоились народные артисты СССР Юлия Борисова и Василий Лановой.

Известно, что это уже третий памятник легендарному режиссеру и театральному педагогу. Первый установлен на малой родине Вахтангова – во Владикавказе. Второй открыли в скверике Театрального института имени Щукина в 2014 году.

Новый монумент был установлен исключительно на деньги театра, сообщил его нынешний директор Кирилл Крок. На все работы ушло около 25 миллионов рублей. Готовая скульптурная композиция весит около 2,5 тонн.

больше по теме Олег Меньшиков рассказал об осенних премьерах Театра имени Ермоловой Уже в сентябре труппа покажет три новинки.

Добавим, что в юбилейном сезоне театр готовит новые премьеры. 6 и 7 октября будет показан спектакль «Соломенная шляпка» по пьесе Эжена Лабиша, который вахтанговцы ставили еще в 1939 году. Также готовятся постановки «Ромул Великий» с Владимиром Симоновым, «Мертвые души» с Марией Ароновой, готовится к возвращению в репертуар театра спектакль «Заговор чувств» Юрия Олеши.