Олег Меньшиков рассказал об осенних премьерах Театра имени Ермоловой

Уже в сентябре труппа покажет три новинки.

Московский Театр имени Ермоловой начнет новый сезон сразу с трех премьер. Об этом его режиссеры и худрук Олег Меньшиков рассказали на пресс-конференции. Причем, новинки ждут как основную сцену, так и новую сцены.

22 и 23 сентября зрителям будет представлена премьера «Пролетая над гнездом кукушки» по роману Кена Кизи. 27 и 28 числа труппа покажет горьковский спектакль «Дачники». Кроме того, режиссеры театра будут готовить постановки «Леди Макбет Мценского уезда» Никлоая Лескова и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

29 сентября на новой сцене состоится дебют режиссера Сергея Окунева — он поставил спектакль «Рэйп ми» («Изнасилуй меня») по пьесе Ирины Васьковской. Также там готовятся чеховский «Дядя Ваня», пушкинские «Маленькие трагедии», а еще спектакли «Оглянись во гневе» и «Лайк Лайк Лайк».

Еще одна новость: по случаю 95-летия театра артисты планируют запустить в метро «юбилейный поезд», рассказывающий о творческой жизни и спектаклях труппы. Кстати, уже сейчас на Никитском бульваре открыта фотовыставка, посвященная Театру Ермоловой.