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Кулаки и брань: из-за чего поссорились Валентин Гафт и Людмила Иванова

Историю из прошлого вспомнил Станислав Садальский.

Кулаки и брань: из-за чего поссорились Валентин Гафт и Людмила Иванова
Валентин Гафт. Фото: Борис Кудрявов. Архив "Экспресс-газета"

Дружба Станислава Садальского и Людмилы Ивановой началась со стен «Современника». Они общались долгие годы, о которых актер вспоминает с особым трепетом. Одну из программ на своем YouTube-канале он посвятил именно Милочке.

Садальский напомнил, что именно Иванова стала автором слова песни Анны Герман «Приходит время, с юга птицы прилетают…» и мечтала, чтобы ее спел кто-то из актеров. Сначала она предложила это сделать Олегу Далю, а затем и Валентину Гафту. Но ни одни, ни другой идею не поддержали. Тогда Милочка решила отдать песню Любови Добржанской. Та взялась за исполнение сразу же, в гримерке Ивановой. Правда, актрисы не учли некоторые нюансы театрального помещения. При открытой двери гримерки звук попадал на сцену. Там как раз шел спектакль, в котором Гафт читал монолог. В первом же перерыве разъяренный актер буквально влетел в гримерку Ивановой и набросился на нее с кулаками и нецензурными словами. По воспоминаниям Садальского, на следующий день Милочке вынесли выговор. А позже они с Гафтом помирились.

В начале сентября Валентину Гафту исполнилось 85 лет. Актер уже долгое время не разговаривает, но все понимает. Об этом рассказывала его супруга Ольга Остроумова.

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