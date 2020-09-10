РАМТ отменил премьеру спектакля «Сын» из-за болезни актера

11 сентября в Российском академическом молодежном театре (Москва) должна была состояться премьера спектакля «Сын». Однако постановку отменили. Как сообщается на сайте РАМТа, причина — болезнь одного из артистов. Купленные билеты остаются действительными на тот же спектакль, запланированный на 27 ноября. Если же зрителя не устраивает эта дата, он может вернуть билет в кассы театра.

В случае, если актер выздоровеет в ближайшее время, то премьера должна состояться 25 сентября. Кто именно заболел и тем самым сорвал постановку, не сообщается. Известно, что в спектакле задействованы Александр Девятьяров, Евгений Редько, Татьяна Матюхова и Виктория Тиханская.

«Эта пьеса о Гамлете в каждом из нас. В вынужденных компромиссах, в необходимости соглашаться с тем, с чем не хочет мириться, человек разрушает свою природу, веру в идеальный мир — то, что Шекспир назвал «квинтэссенцией всего живущего». Идеализм, неприятие несправедливости в человеке невозможно уничтожить. И ничего тут нельзя изменить», — говорит об этом спектакле его режиссер Юрий Бутусов.

Добавим, что в ближайшие дни РАМТ покажет спектакли «Денискины рассказы», «Цветы для Элджернона», «Приключения Тома Сойера», «Манюня», «Принц и нищий», «Чисто английское привидение» и другие.