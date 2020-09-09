«В последние годы было творчески неактивно»: Кабо негативно отозвалась о работе Театра имени Моссовета

Актриса Ольга Кабо с воодушевлением восприняла новость, что художественным руководителем Театра имени Моссовета был избран Евгений Марчелли. По ее словам, театру были нужны обновления, которых в последнее время все заждались. Теперь, как она думает, все будет по-другому.

«Лично я жду ролей и работы. Потому что в последние годы в театре было очень творчески неактивно. И складывалось ощущение, что дух театра уходит». Ольга Кабо

Как отметила Ольга Кабо, она верит, что новый художественный руководитель возьмет все лучшее, что было в театре и приумножит успехи. Как сказала актриса, в театре замечательная труппа. Она уверена, что новый руководитель быстро найдет контакт со всеми артистами и создаст новые произведения.

Отметим, что должность художественного руководителя Театра имени Моссовета была вакантной долгое время. В этом сезоне в театре стартует уже 98-й сезон, сообщает «МК».