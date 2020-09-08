«Движется в правильном направлении»: Садальский поддержал перестановки в труппе Машкова

По мнению актера, в театре не должно быть кумовства.

Приход Владимира Машкова на должность худрука театра Олега Табакова ознаменовался многими метаморфозами. Актерское сообщество было встревожено новостями о том, что артисты один за другим покидают труппу. Не найдя общего языка с новым руководством, ушел Павел Табаков. Максим Матвеев, Роза Хайруллина и Андрей Фомин из постоянных актеров перешли в статус приглашенных.

Сам худрук объясняет эти перестановки тем, что артисты слишком увлеклись ролями в кино, и, если у звезды съемки становятся важнее театра, то театру такой сотрудник не нужен.

Многие критикуют Машкова за эту позицию, но Teleprogramma.pro нашла артиста, который искренне поддерживает его политику. Актер Станислав Садальский отметил, что своими действиями новый худрук расправляется с кумовством в театре.

«Машков, на мой взгляд, движется в правильном направлении. И у меня к нему просто бесконечное уважение», — прокомментировал 69-летний артист.

Он привел в пример спектакль «Снегурочка» по Островскому, который поставили в Театре на Таганке. В нем главную роль сыграла дочь директора театра Ирины Апексимовой — Дарья Авратинская. По мнению Садальского, девушка не годится в профессиональные актрисы, но весь спектакль был подогнан под нее, в результате чего получился ужасным. Подобную семейственность в театре Станислав Юрьевич не поддерживает.