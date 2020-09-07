Уильям Шекспир и Елена Юнгер: какие спектакли посмотреть онлайн 7-10 сентября

Российские театры продолжают онлайн-показы спектаклей для зрителей, которые хотят знакомиться с прекрасным, сидя дома.

Так, 7 сентября Малый драматический театр — Театр Европы покажет на своем сайте «Зимнюю сказку» Шекспира в постановке британского режиссера Деклана Доннеллана. 9 числа там же смотрите еще один шекспировский спектакль «Король Лир», только уже за авторством нашего соотечественника Льва Додина.

8 сентября Театр комедии имени Акимова представит на своем сайте спектакль «Маленький семейный бизнес», а 9 числа — «Этот милый старый дом». 10 сентября там же зрителям покажут киноверсию спектакля «Софья Ковалевская» с Еленой Юнгер в главной роли.

Начало всех перечисленных трансляций — в 19 часов.