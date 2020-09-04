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«Каждый спектакль – это наш ребенок»: МХАТ имени Горького покажет в новом сезоне 20 премьер

Кроме того, и сам театр преобразился за период карантина.

«Каждый спектакль – это наш ребенок»: МХАТ имени Горького покажет в новом сезоне 20 премьер
МХАТ имени Горького готов к новому театральному сезону. Фото: Russian Look

С 17 сентября во МХАТе имени Горького стартует новый сезон. Перед официальным открытием театр преобразился: в большом зале установили новые кресла вместо старых скрипучих, отреставрировали правительственную или, как ее еще называют, «брежневскую» ложу, украсили ее исторической люстрой.

Также с начала сезона в театре заработает культурно-просветительский кластер. То есть зрителям можно будет посещать не только вечерние спектакли, но и дневные читки, лекции, мастер-классы. Утром же можно будет зайти в кафе и за чашкой кофе поработать с видом на Тверской бульвар.

Но главное — это, конечно же, новые спектакли. Как передает «Комсомольская правда», в новом сезоне МХАТ выпустит 20 премьер, в постановке которых примут участие Андрей Кончаловский, Макс Фадеев, Леонид Ярмольник, Алика Смехова, Алиса Гребенщикова и другие звезды.

«Каждый спектакль — это наш ребенок, которого нужно родить, вырастить и выпустить в мир. Все премьеры в духе классического художественного театра, созданного Немировичем-Данченко и Станиславским, — рассказал худрук МХАТа Эдуард Бояков. — Мы хотим сохранить статус репертуарного театра, но и впустить энергию города».

17 сентября зрителей ждет новый спектакль «Красный Моцарт», дальше премьеры пойдут одна за другой. Добавим, что также труппа занимается реконструкцией классической постановки «Вишневый сад».

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