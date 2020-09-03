Театры и кинотеатры Санкт-Петербурга откроются на неделю раньше

Театры и кинотеатры Санкт-Петербурга откроются раньше, чем планировалось. 2 сентября губернатор северной столицы России подписал постановление, согласно которому множество ограничений по коронавирусу снимается уже 12 числа.

Ранее предполагалось, что питерские театры откроются 20 сентября, но к радости зрителей срок сдвинулся на неделю. Культурные заведения смогут работать при условии соблюдения требований Роспотребдназора.

С 12 сентября, согласно документу, снимается запрет на спортивные, культурные и зрелищные мероприятий, проводимые в помещениях. Но это касается только взрослых зрителей, для детей ограничение действует до 20 сентября. Что касается театров и кинотеатров, но несовершеннолетним будет разрешено их посещать при сопровождении взрослых.

больше по теме Бекмамбетов ушел в театр: известный кинорежиссер поставит спектакль с Хабенским Постановка намечена на декабрь в Театре наций.

А еще в Петербурге возобновится свободная работа торговых центров и фудкортов, будет отменена необходимость предварительной записи в бассейны, фитнес-центры, библиотеки и архивы.