Никита Михалков адаптирует фильм «12» для театра и вернется к своей роли председателя

Никита Михалков готовит громкую театральную премьеру. В новом сезоне в московском Центре театра и кино, руководителем которого является режиссер, зрителям покажут сценическую версию фильма «12».

Напомним, картина вышла в 2007 году и была номинирована на «Оскар». Ее сюжет рассказывает о двенадцати присяжных заседателях, которые разбирают уголовное дело об убийстве чеченским юношей своего приемного отца.

«Совместно с братьями Пресняковыми мы написали по одноименному фильму пьесу, на мой взгляд, очень современную, с большим количеством ноу-хау, которые для меня лично могут быть чрезвычайно интересными с точки зрения режиссуры и актерского дела», — цитирует Михалкова «Комсомольская правда».

Режиссер выразил сожаление по поводу того, что не сможет собрать на сцене актерский состав из фильма. Алексей Петренко уже умер, Валентин Гафт тяжело болен, а Михаил Ефремов находится под следствием после ДТП. Теоретически к своим ролям могут вернуться Сергей Гармаш, Сергей Маковецкий и Юрий Стоянов. Но уже точно известно, что сам Михалков, как и прежде, сыграет председателя присяжных.

Напомним, что для Никиты Сергеевича это знаковая история. Его фильм «12» основан на пьесе американского драматурга Реджинальда Роуза, с которой 40 лет назад началась режиссерская карьера Михалкова. Он поставил по ней свой дипломный спектакль в Высшем театральном училище имени Щукина.