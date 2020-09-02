Бекмамбетов ушел в театр: известный кинорежиссер поставит спектакль с Хабенским

В Театре наций готовится спектакль, который станет театральным дебютом кинорежиссера Тимура Бекмамбетова. Сообщается, что постановка будет называться «Ходжа Насреддин», и в ней задействован Константин Хабенский. Художественный руководитель труппы Евгений Миронов заверил журналистов, что ничего подобного на его сцене еще не было.

«Это такая авантюрная, но симпатичная затея. Режиссер Тимур Бекмамбетов решил дебютировать на театральной сцене, выбрал Театр наций и правильно сделал», — цитирует его ТАСС.

Фишкой спектакля станут ростовые куклы, которые появятся на сцене вместо артистов. Премьера намечена на 12 и 13 декабря.

Напомним, Ходжа Насреддин — это фольклорный персонаж мусульманского Востока и некоторых народов Средиземноморья. Он герой коротких сатирических рассказов и анекдотов, в которых предстает простым по натуре, но хитрым бродягой, путешествующим верхом на осле. Персонаж остер на язык, благодаря чему легко выбирается из различных передряг. В разные годы о нем было снято с десяток фильмов.