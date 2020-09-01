Черные манекены, Юдашкин и необычный финал: в Театре Табакова поставят Агату Кристи

В Московском театре Олега Табакова открыли новый сезон. Владимир Машков и Алена Лаптева представили спектакли, которыми будут удивлять зрителей в ближайшие месяцы. Так, 7 сентября состоится премьера постановки «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова, а через три дня, 10 сентября, покажут шедевр Агаты Кристи «И никого не стало» (по сюжету «Десяти негритят» — Прим. ред.).

Детективный спектакль обещает удивить зрителя. Во-первых, его финал будет сюрпризом даже для тех, кто хорошо знаком с классическим произведением. Во-вторых, художником по костюмам выступил Валентин Юдашкин, он необычайно точно передал дух сдержанного английского изящества. В-третьих, публику не просто рассадят в зале в шахматном порядке, но и посадят в пустующие кресла черных манекенов.

«Мне было очень важно подчеркнуть весь символизм убранства этого острова Индейцев, описанного Агатой Кристи, — цитирует Владимира Машкова сайт «Театрал». — Надеюсь, зрителю в течение спектакля будет любопытно, разгадывать и то, кого из персонажей олицетворяет каждая из десяти скульптур тотемных животных, представленных на сцене».

Что касается «Старшего сына», то для актрисы Алены Лаптевой он стал режиссерским дебютом. Женщина отметила, что эта пьеса для молодых и в ней много хороших больших ролей для артистов, которые только начинают свое движение вперед.