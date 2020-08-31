Старые спектакли и премьеры: что готовит «Ленком» в новом театральном сезоне

2 сентября театр «Ленком Марка Захарова» откроет новый сезон. Первым спектаклем труппы станет «Ва-банк», основанный на комедии Александра Островского «Последняя жертва». 3 числа зрителям будет представлена постановка «Шут Балакирев», а 4-го — комедия Tout Paye, или Все оплачено». Все они были перенесены с мая.

Ранее расписание на начало сентября было другим. Но из-за болезни актера Дмитрия Певцова афишу изменили. В частности, пришлось отменить спектакль «Капкан». Напомним, что артист вернулся после отдыха в Крыму с пневмонией, хотя тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

Как передает сайт «Театрал», артисты «Ленкома» готовят в новом сезоне семь премьер. Среди них «Поминальная молитва» Григория Горина и Марка Захарова, «Вечный обманщик» по пьесе Мольера «Тартюф», «Перед заходом солнца» Гауптмана с Александром Збруевым в главной роли и «Человек из Ламанчи».