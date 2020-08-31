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«Быстро одни хотят расправиться с другими»: Машков намекнул о событиях в мире и Театре Табакова

Как известно, в культурном учреждении произошла «чистка рядов» и некоторые актеры покинули театр.

«Быстро одни хотят расправиться с другими»: Машков намекнул о событиях в мире и Театре Табакова
Машков заявил, что не хотел для себя роли в новой пьесе/http://globallookpress.com/

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков невольно намекнул во время общения с журналистами на события, которые происходят в его театре,  а также о событиях в мире.

«Мне кажется, сейчас близится такая эра непримиримости. Очень быстро одни хотят расправиться с другими. Хотят справедливости — для какой-то группы людей или для себя лично».

Владимир Машков

Как отметил актер, в новой пьесе Театра Олега Табакова «И никого не стало» по роману Агаты Кристи, которую он поставил, худрук не хотел роли для себя. Как он выразился, для себя он оставил возможность стоять в углу за кулисами и волноваться за жизни, что актеры проживают на сцене. Ему радостно, когда они успешны, сообщает «АиФ».

Напомним, что театр Табакова покинул актер Максим Матвеев. Он уехал жить в Санкт-Петербург к жене и любимым детям. Также была выведена на отдельный договор актриса Роза Хайруллина. Такая же участь постигла еще трех актеров, имена которых не разглашаются. В то же время Машков ввел в состав театра сразу шесть молодых актеров. В самое ближайшее время в Театре Олега Табакова стартует новый театральный сезон, который с огромным нетерпением ждут все зрители.

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Владимир МашковВладимир Машков последние новостиМаксим Матвеевновости театраРоза ХайруллинаТеатр Олега Табакова