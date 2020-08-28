Минкульт попросил Роспотребнадзор разрешить заполнять залы театров на 70%

Пока что разрешено пускать только половину от возможного числа зрителей.

Министерство культуры РФ направило в Роспотребнадзор официальную просьбу о разрешении увеличить заполняемость зрительных залов в театрах с 50% до 70%.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Департамента господдержки искусства и народного творчества Оксану Косареву. Чиновница озвучила данную информацию 27 августа на сборе труппы в Детском музыкальном театре имени Сац в Москве.

По ее словам, большинство посетителей театров приходит на спектакли семьями, а близкие люди все равно сидят вместе. И если создавать дистанцию не между отдельными людьми, а между такими группками, то можно запустить в зал больше зрителей. Ну и заполняемость в 70% позволит театрам более-менее зарабатывать, чтобы пережить кризис.

Косарева добавила, что нельзя просто поднять цены на билеты: во-первых, люди и так боятся посещать массовые мероприятия, во-вторых, финансовая ситуация зрителей тоже ухудшилась.

Как отреагировал на просьбу Роспотребнадзор, пока неизвестно.