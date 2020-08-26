«Она убила мой спектакль»: Александр Цуркан назвал виновницу своего конфликта с Любимовым

Актер Александр Цуркан в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, почему в свое время покинул Московский театр на Таганке, где он служил много лет. По его словам, причина кроется в личности жены художественного руководителя театра Юрия Любимова — венгерской журналистки Каталине Кунц, которая начала наводить свои порядки в театре.

«Все началось со спектакля «Москва — Петушки», где я был в главной роли. Этот мой успех, который некоторые не могли пережить. Ни у кого в театре на Таганке не было сольного спектакля, кроме меня. И я почувствовал, что меня не любят. Спектакль просто через какое-то время убрали из репертуара, а я не понимал причины. Вскоре режиссера спектакля Валентина Рыжего убрали из спектакля, который он ставил с Любимовым. Его заменили на другого артиста. Меня поразило, как поступили с моим другом, с которым я ставил как раз «Москва — Петушки». Получилась пошлая интрижка. Любимов мне сказал, чтобы меня не пускали в театр. А потом решили уволить по статье. Якобы я не хотели играть в спектакле».

Александр Цуркан

Как заметил актер, Любимов действовал под влиянием своей жены. «Каталина убила этот спектакль. Как она обращалась к работницам театра. «Толстожопая, толстозадая». Она сказала убрать из театра старух, а набрать нормальных девочек», — заявил он.

Каталина Кунц и Юрий Любимов закрутили роман в семидесятых годах прошлого века во время гастролей театра на Таганке по Венгрии. В 62 года худрук стал отцом: 25 сентября 1979 года в Будапеште родился их сын Петр.