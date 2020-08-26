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Театр на Таганке начнет сезон со спектакля «Снегурочка» по Островскому

Премьера состоится 25 сентября.

Театр на Таганке начнет сезон со спектакля «Снегурочка» по Островскому
Спектакль «Снегурочка». Фото: Алиса Скальская/tagankateatr.ru

Директор Театра на Таганке, актриса Ирина Апексимова дала интервью радио «Комсомольская правда». В передаче «Культурный код» она рассказала, как труппа начала новый сезон после карантинных ограничений. По ее словам, вынужденный перерыв даже пошел на пользу артистам — они отдохнули после предыдущего насыщенного сезона. Но восстанавливаться сейчас, конечно, достаточно тяжело.

Так, 25 сентября планируется премьера спектакля «Снегурочка» по Островскому, который должен был быть поставлен еще в марте. Классическое произведение будет представлено в современном варианте. Руководителя театра спросили, где проходит грань, когда можно осовременивать классику.

«Каждый сам себе цензор и какое-то чувство, наверное, интуиции и вкуса помогает тебе провести эту грань, — ответила Апексимова. — Я не люблю, когда просто ради современности, ради того, чтобы как бы спектакль классический смотрелся современным, надевают джинсы, берут в руки мобильные телефоны и так далее. Я не про это. Я про то, что сейчас очень сложно ставить классику по-настоящему. Потому что самое сложное, это чтобы сегодняшние современные люди говорили тот самый прекрасный классический текст и его абсолютно оправдывая, почему они произносят его. Не коверкая, не вставляя современные фразы. Это самое сложное для режиссера и для артистов».

Добавим, что «Снегурочку» с Дарьей Авратинской в главной роли театр покажет 25 и 26 сентября. 30 числа будет поставлен спектакль «Добрый человек из Сезуана». 11 октября труппа сыграет постановку «8», а 13, 14 и 15 октября — своего блистательного «Суини Тодда», получившего три премии «Золотая маска».

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