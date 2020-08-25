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Резко похудевший Домогаров вернулся на сцену после долго перерыва

Появление актера вызвало необычный ажиотаж.

Резко похудевший Домогаров вернулся на сцену после долго перерыва
Александр Домогаров удивил поклонников внешним видом Фото: http://globallookpress.com/

Александр Домогаров впервые за последние пять месяцев появился на сцене. Внешний вид актера удивил поклонников. Домогаров настолько похудел, что многие предположили, что у знаменитости проблемы со здоровьем.

Александр Домогаров вышел на сцену театра им. Моссовета – это был старт нового театрального сезона.

Актер уже поделился, что занят в нескольких спектаклях, у него начались репетиции, а скоро и выступления.

Известно, что знаменитость занят в спектакле режиссера Нины Чусовой «Ричард III». Премьера намечена на 13 сентября. А пока актеры с головой окунулись в подготовку. На официальной странице театра в Instagram уже появились снимки с репетиций, там же можно увидеть Домогарова.

«Не узнать»,

«Похудел очень»,

«Талантливый и такой любимый»,

«О, какой царский профиль», — радуются фанаты.

Кстати, недавно Домогаров принял решение отказаться от своей роли в спектакле Андрея Кончаловского «Сцены из супружеской жизни». Вместо него на сцену МХАТа им.Горького с Юлией Высоцкой выйдет Гоша Куценко, пишет сайт Актуальные новости.

Ранее стали известны подробности, толкнувшие Александра Домогарова отказаться от сотрудничества с театром МХАТ им.Горького, пишет сайт argumenti.ru.

Тэги

актерАлександр ДомогаровАндрей КончаловскийГоша Куценконовости театратетрЮлия Высоцкая