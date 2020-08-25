Резко похудевший Домогаров вернулся на сцену после долго перерыва

Александр Домогаров впервые за последние пять месяцев появился на сцене. Внешний вид актера удивил поклонников. Домогаров настолько похудел, что многие предположили, что у знаменитости проблемы со здоровьем.

Александр Домогаров вышел на сцену театра им. Моссовета – это был старт нового театрального сезона.

Актер уже поделился, что занят в нескольких спектаклях, у него начались репетиции, а скоро и выступления.

Известно, что знаменитость занят в спектакле режиссера Нины Чусовой «Ричард III». Премьера намечена на 13 сентября. А пока актеры с головой окунулись в подготовку. На официальной странице театра в Instagram уже появились снимки с репетиций, там же можно увидеть Домогарова.

«Не узнать»,

«Похудел очень»,

«Талантливый и такой любимый»,

«О, какой царский профиль», — радуются фанаты.

Кстати, недавно Домогаров принял решение отказаться от своей роли в спектакле Андрея Кончаловского «Сцены из супружеской жизни». Вместо него на сцену МХАТа им.Горького с Юлией Высоцкой выйдет Гоша Куценко, пишет сайт Актуальные новости.

Ранее стали известны подробности, толкнувшие Александра Домогарова отказаться от сотрудничества с театром МХАТ им.Горького, пишет сайт argumenti.ru.