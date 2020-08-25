Кому Дон Жуан, а кому Чехов: какие спектакли покажут онлайн 26 августа

В среду, 26 августа, в Сети состоятся сразу несколько показов театральных постановок.

Так Театр Вахтангова покажет на своем сайте спектакль «Дон Жуан и Сганарель» режиссера Владимира Мирзоева. В главных ролях: Максим Суханов, Евгений Стычкин, Наташа Швец и Агнесса Петерсон. А пока что на портале доступны записи постановок «За двумя зайцами» с Марией Ароновой и «Ревизор» с Сергеем Маковецким.

МДТ-Театр Европы покажет в среду вторую часть спектакля «Братья и сестры». Первая уже доступна на официальном YouTube-канале труппы.

Театр комедии имени Акимова проведет на своем сайте трансляцию спектакля «Пестрые рассказы» по произведениям Антона Чехова. 25 числа, кстати, труппа покажет постановку «Милый лжец» по пьесе Джерома Килти.

Все обозначенные трансляции начнутся в 19 часов по московскому времени.