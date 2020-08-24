Виктория Тарасова озвучила сумму своего оклада в театре «Шалом»

Звезда сериала «Глухарь» Виктория Тарасова заявила, что театр «Шалом», где она служит, пока закрыт на ремонт. При этом она надеется, что скоро сможет снова выйти на сцену, по которой скучает.

Также актриса отметила, что у нее есть работа еще в одном театре. Там сейчас продают только половину мест в зале, чтобы люди сидели в шахматном порядке. Всеми виной пандемия коронавируса, которая пока не дает актерам раскрыться на полную мощь, сообщает «СтарХит».

«Гонорары, конечно, меньше будут. Но стараюсь понемногу везде работать. Например, за один день я могу получить свой оклад, который мне платят в театре «Шалом» — примерно 20 тысяч рублей». Виктория Тарасова

Отметим, что кроме «Глухаря» Виктория Тарасова сыграла в таких сериалах, как «Карпов» и «Пятницкий». На экранах она создала образ волевой и независимой женщины, чем очень полюбилась своим поклонникам. Сейчас Тарасова находится в разводе. У нее есть сын Данила. Ему 22 года.