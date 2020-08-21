Малый театр покажет спектакль «Большая тройка» о ялтинской конференции 1945 года

Директор театра рассказала о премьерах, которые ждут зрителей в сентябре.

Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала, какие премьеры приготовила труппа к своему открытию, которое запланировано на 3 сентября. В этот день артисты представят зрителям спектакль «Большая тройка». Постановка по шведской пьесе «Ялта» расскажет о встрече лидеров трех стран в 1945 году.

Еще одна премьера – спектакль итальянского режиссера Стефано де Лука под названием «Рождество в доме Купьелло». Он был готов еще в марте, но карантин помешал показать его зрителям. Сейчас спектакль восстанавливается. Иностранный постановщик курирует его по видеосвязи. Первый показ состоится 5 сентября.

Также перед самоизоляцией был готов спектакль «Физики» с Никитой Панфиловым. Его успели показать только раз, поэтому его тоже можно считать новинкой.

Михайлова добавила, что после карантина зрители активнее покупают билеты на комедии, чем на драмы. По ее словам, в Малом театре будет действовать шахматная рассадка зрителей, а на входе будет организован пост дезинфекции — для обеззараживания верхней одежды и обуви посетителей.

«Если люди планируют пойти в театр вдвоем, то они должны купить места через одно, но при этом они смогут сесть рядом, ведь между ними в любом случае будет свободное место», — цитирует директора сайт «Театрал».

Добавим, что при реконструкции исторической сцены Малого была установлена новая система вентиляции. Сейчас «отработанный» воздух из зала сразу поступает на улицу.