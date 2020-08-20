Лолита на сцене театра: худрук «Модерна» поддержал известную артистку

Лолита Милявская готовится к выступлению на театральной сцене. Играть ей нужно будет в театре «Модерн» да не кого-нибудь, а Агафью Тихоновну из гоголевской «Женитьбы». Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что театралам не стоит тратиться на эту постановку. Якобы типаж героини далек от образа Лолиты. Худрук «Модерна» Юрий Грымов не прошел мимо высказывания Соседова.

Как сообщает «Газета.Ru», режиссер постановки не считает Сергея Соседова серьезным театральным специалистом. Более того, он иронично заметил, что ждет, когда на новость откликнутся настоящие критики – Джигурда, Панин и другие.

Кроме этого, Соседов отметил, что Грымов предложил Милявской хорошие деньги за роль.

Сама же Лолита недавно призналась, что она «хреновая актриса». Она может уйти из театра «Модерн», если поймет, что совсем ничего не получается на сцене.