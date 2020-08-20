Евгений Цыганов сыграет в спектакле про встречу с инопланетянами

6 сентября в Центре Мейерхольда в Москве состоится премьера спектакля UFO, рассказывающего о людях, имевших контакт с инопланетянами. Об этом сообщает сайт «Театрал».

Режиссером и драматургом проекта выступает Иван Вырыпаев. Он разделил кресло постановщика со своим сыном Геннадием, который окончил Театральный институт имени Щукина. Для молодого человека это будет режиссерский дебют. Для спектакля сразу будет создана киноверсия, ее покажут 15 сентября на фестивале «Кинотавр» в Сочи.

Известно, что в постановке задействованы актеры Иван Макаревич, Алексей Розин, а также Евгений Цыганов.

«Мне даже не кажется, что эта пьеса о чем-то сверхъестественном. Мне кажется, что она о том, что в нашем мире какие-то вполне естественные вещи могут показаться сверхъестественными», — прокомментировал последний.