«Зрителей ждут сюрпризы»: Машков рассказал, с чего начнется новый сезон «Табакерки»

Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, что какие премьеры ждут зрителей в новом сезоне. На старой сцене труппа покажет «Старшего сына» Вампилова (с 7 сентября), а на новой — спектакль «И никого не стало» (с 20 сентября) по пьесе Агаты Кристи, адаптации ее же романа «Десять негритят». По словам известного актера, хоть по этим произведениям и были сняты прекрасные фильмы, театр откроет их с новой стороны, и даже концовка может быть другой.

«В общем, наших зрителей ждут сюрпризы. Любой спектакль в принципе многовариантен по своей природе. Свои версии происходящего на сцене у каждого зрителя, свои — у создателей спектакля, у героев с их страстями и скелетами в шкафу, у критиков…» — цитирует Машкова издание «7 дней».

Народный артист России добавил, что в эти дни театр празднует не только юбилей Олега Табакова, но и собственное 35-летие. 17 августа на Чистопрудном бульваре — на аллее, ведущей от метро к Подвалу (старой сцене), — была открыта фотовыставка посвященная создателю «Табакерки». К тому же весь год театр планирует выкладывать в соцсети различные материалы об Олеге Павловиче.

Кстати, сам Машков говорит, что уже два с половиной года совсем не снимается в кино, а занимается только театром, который называет самым увлекательным делом в мире.