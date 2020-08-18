«За двумя зайцами», «Чайка», «Питер Пэн»: какие спектакли можно посмотреть онлайн 18-21 августа

После завершения карантина отечественные театры продолжают практику показа видеозаписей своих спектаклей для тех, кто по разным причинам не может попасть в зрительный зал.

Так, 19 августа театр Вахтангова покажет на своем сайте запись постановки «За двумя зайцами». В ролях: Мария Аронова, Юрий Красков, Лидия Константинова, Ольга Чиповская, Нонна Гришаева, Андрей Зарецкий и другие актеры. Начало трансляции в 19 часов. А пока что на сайте театра доступны запись спектакля «Фредерик, или Бульвар преступлений» с Василием Лановым в главной роли и кино-театральная версия спектакля «Питер Пэн».

18 августа Малый драматический театр — Театр Европы покажет на своем сайте «Пьесу без названия» по мотивам произведений Антона Чехова. А 20 числа там же пройдет трансляция спектакля «Чайка». Начало обоих событий — в 19 часов.

21 августа Александринский театр представит в своей группе ВКонтакте постановку «По ту сторону занавеса». Старт видеотрансляции — также в 19:00.