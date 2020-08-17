До чего техника дошла: в Петербурге поставят спектакль в WhatsApp

Это будет история о самоопределении подростков, но зрители тоже могут поучаствовать в беседе.

Александринский театр в Петербурге в рамках своей мультижанровой программы «Другая сцена» собирается поставить «спектакль в WhatsApp». Постановка под названием «Через час» намечена на 21 и 24 августа, начало в 20:30.

В описании на сайте театра сказано, что текст пьесы создан на основе реальных историй подростков. Это будет доверительный разговор с юным поколением, помогающий молодежи разобраться в себе, выработать свое отношение к происходящему и сформулировать планы на будущее.

Админ беседы предложит зрителям присоединиться к данному процессу, им тоже предстоит отвечать на вопросы и немного покопаться в себе.

Спектакль идет ровно час. На один сеанс могут зарегистрироваться 65 человек, бесплатная регистрация проходит здесь. Участнику будет необходимо указать свой номер телефона/WhatsApp, к одному номеру может быть привязан только один зритель.

Напомним, ранее в этой же программе был запущен спектакль, в ходе которого зрители могут позвонить актерам напрямую.